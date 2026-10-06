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Царьград

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IBA объявила: победители следующего ЧМ по боксу получат $1 млн

IBA объявила: победители следующего ЧМ по боксу получат $1 млн

Президент IBA Умар Кремлёв заявил, что призовой фонд следующего чемпионата мира по боксу составит $20 млн, из которых победители получат по $1 млн.

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