Ассошиэйтед Пресс: страны обсудили будущее МУС после отставки Хана

Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. На встрече 24 июля представители стран обсудили будущие шаги по выходу из возможных кризисов, связанных с его отставкой.
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