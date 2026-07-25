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Царьград

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Ассошиэйтед Пресс: страны обсудили будущее МУС после отставки Хана

Ассошиэйтед Пресс: страны обсудили будущее МУС после отставки Хана

Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. На встрече 24 июля представители стран обсудили будущие шаги по выходу из возможных кризисов, связанных с его отставкой.

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