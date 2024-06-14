Курс валют НБМ на 14 июня 

Молдавский лей в конце рабочей недели еще немного ослабел по отношению к доллару и к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще почти пять банов, а единой европейской валюте - примерно 12 банов, передает Noi.
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