Россия перехватывает инициативу на фронте: тревожный звоночек для Зеленского

«Тревожный звоночек» для Зеленского — Россия перехватывает инициативу на фронте. ВСУ с трудом и огромными потерями продавили российкую оборону в отдельных местах, но до сих пор не одержали никаких значительных побед, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
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