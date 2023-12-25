Громкие взрывы и дым напугали жителей Ейска

Громкие взрывы и дым напугали жителей ЕйскаЖителей Ейска перепугали дым и громкие взрывы. Но в администрации города попросили не паниковать и рассказали, что на территории района проводятся учения с использованием боеприпасов.
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