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Живая Кубань

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Громкие взрывы и дым напугали жителей Ейска

Громкие взрывы и дым напугали жителей Ейска

Громкие взрывы и дым напугали жителей ЕйскаЖителей Ейска перепугали дым и громкие взрывы. Но в администрации города попросили не паниковать и рассказали, что на территории района проводятся учения с использованием боеприпасов.

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