В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Пятилетний мальчик утонул во время занятий в бассейне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» в городе Кстово Нижегородской области, сообщает 5 октября пресс-служба регионального СУ СК России.
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