Косовские боевики жестоко избили и арестовали сербскую молодежь в центре сербского анклава

Компания из четырех молодых сербов от 19 лет до 21 года была жестоко задержана, избита и арестована боевиками так называемой «косовской полиции» на территории сербского анклава Северная Митровица на севере Косово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии