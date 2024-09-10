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Косовские боевики жестоко избили и арестовали сербскую молодежь в центре сербского анклава

Косовские боевики жестоко избили и арестовали сербскую молодежь в центре сербского анклава

Компания из четырех молодых сербов от 19 лет до 21 года была жестоко задержана, избита и арестована боевиками так называемой «косовской полиции» на территории сербского анклава Северная Митровица на севере Косово.

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