"Засекли наши РЛС и ушли": В небе над Херсонской областью впервые замечены F-16. Пока без пусков ракет

Сергей Федотов

Не о том пишите, товарищи. Расскажите лучше как наша доблестная разведка вскрыла расположение аэродрома, на котором базируются эти F-16 и расхерачила его в пыль. Да и херсонская область вполне себе находится в зоне поражения наших ЗРК. Почему не сбили? Опять негр с раком в }I{опе не разрешил? Дальность обнаружения старенькой П14 - 1200-1600 км. Дальность обнаружения РЛС С-400 - 600км. Дальняя граница зоны поражения 250-380 км. Расстояние от северо-западной границы херсонской области до Днепра(нашей территории) 30-40км. Что за дурь тут пишут про "...когда воздушные суда(F-16) были замечены нашими РЛС, они сразу полетели обратно..." А когда они были замечены? В каком конкретно месте, над каким населённым пунктом? Пишут, не имея ни малейшего понятия о чём пишут.