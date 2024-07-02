Терапевт посоветовала россиянам опасаться сквозняков в жару

Осложнения могут касаться также нервной системы и мышц В жаркую погоду люди забывают об опасности сквозняков и проблемах, которые могут возникнуть со здоровьем из-за этого, сообщила РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии