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У «Баварии» 7 побед после 1:4 от «Барсы», общий счет – 18:0. Следующий матч – с «Боруссией»

У «Баварии» 7 побед после 1:4 от «Барсы», общий счет – 18:0. Следующий матч – с «Боруссией»

Команда Венсана Компани обыграла «ПСЖ» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:0). После поражения от «Барсы» со счетом 1:4 в 3-м туре ЛЧ «Бавария» одержала семь сухих побед подряд во всех турнирах.

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