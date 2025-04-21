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Наглый шантаж Киева провалился: Россия жестко ответила на Черном море

Наглый шантаж Киева провалился: Россия жестко ответила на Черном море

Судно The Bald Man (“Лысый”) стоит на якоре уже более трех лет. Оно прибыло за грузом подсолнечного масла за день до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и с тех пор вместе с 28 другими иностранными судами застряло в порту Николаева, примерно в 60 километрах от линии фронта.

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Комментарии
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Eduard
Хватит на Путина врать,виноваты участники Майдана и уголовники!
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18 час.
Игорь Васиков
Ципсошная статейка пшик...
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17 час.
Владимир Мешков
И тут ложь отдаёт... Свининой тухлой...
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12 час.
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