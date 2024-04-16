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Военное обозрение

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Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил заселение на судно

Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил заселение на судно

Ледокол войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

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