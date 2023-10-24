74-летняя Алла Пугачева, знаменитая российская певица и бывшая любимица миллионов, внезапно исчезла из поля зрения своих близких.
Не долетела: направляясь на Кипр Алла Пугачева перестала выходить на связь
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Абсалютно безразлично что и как с этим "человеком"!
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4 д.
ЛС
Любовь Суворова
Кто то упорно вбрасывает эту инфу где она как она а зачем??? Шатается по миру со своим психически больным мужем сама еле живая и старая,я вот не думала ,что у нее с головой то совсем беда
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4 д.
Vien Kh
Уехали на Кипр. А как же историческая родина без них? Кто же будет поддерживать ее в трудную минуту? 😂
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4 д.
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