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Царьград

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Собянин: До 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: До 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Мэр русской столицы рассказал, какие изменения ждут московский метрополитен.В ближайшие годы московское метро ждёт масштабное обновление подвижного состава.

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