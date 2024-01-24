В МЧС объяснили, как выжить при встрече со стадом кабанов

МЧС России поделилось рекомендациями о том, как правильно вести себя при встрече с дикими кабанами. При виде животных нужно постараться отойти от скопления кабанов, уступить им дорогу или забраться на дерево, советуют в МЧС.
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