Рыбы помнят людей

Морские караси узнают человека, который их кормит. Рыба, изучающая дайвера-экспериментатора. (Фото: MPI of Animal Behavior/ Maëlan Tomasek) ‹ › Мы как-то писали про рыб брызгунов, которые способны запомнить человеческое лицо и узнать его среди нескольких десятков незнакомцев.