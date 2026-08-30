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Воронежские новости

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В Рамонском районе пресeкли несанкционированные уличные гонки

В Рамонском районе пресeкли несанкционированные уличные гонки

Организаторами несанкционированного мероприятия оказались 37-летняя женщина и 40-летний мужчина. Всего полицейские проверили 60 авто.

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