Casting News: Norman Reedus' Post-TWD Gig, Big Mistakes Adds Lanterns Star, And More

The Walking Dead: Daryl Dixon is still awaiting a final season premiere date, but Norman Reedus has already lined up his next starring role.
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