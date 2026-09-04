Результаты: Вуэльта Испании-2026. Результаты 13 этапа

Альмуньекар — Лоха, 192,8 км 1 Wout van Aert (Bel) Visma — Lease a Bike 04:34:00 2 Valentin Paret-Peintre (Fra) Soudal — Quick Step — 3 Matthew Brennan (Gbr) Visma — Lease a Bike 0:00:24 4 Jarno Widar (Bel) Lotto — Intermarche 5 Vincenzo Albanese (Ita) EF Education-EasyPost 6 Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull —.
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