Риелтор рассказала, как выбрать оптимальное жилье в Казани и избежать финансовых трудностей

В Казани наблюдается увеличенный интерес к ипотечному кредитованию среди студентов и молодежи. Однако прежде чем принять решение о покупке жилья, необходимо учитывать множество факторов, таких как цены на недвижимость, условия кредитования и финансовые возможности.
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