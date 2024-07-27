Риелтор рассказала, как выбрать оптимальное жилье в Казани и избежать финансовых трудностей

В Казани наблюдается увеличенный интерес к ипотечному кредитованию среди студентов и молодежи. Однако прежде чем принять решение о покупке жилья, необходимо учитывать множество факторов, таких как цены на недвижимость, условия кредитования и финансовые возможности.