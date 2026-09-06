Возбуждено уголовное дело о халатности после схода лавины в Кабардино-Балкарии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в Кабардино-Балкарии, где лавина сошла на группу из 15 альпинистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Индии охранник ...
- Прокуратура отмен...
- Пункты обогрева р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым