Можно ли разучиться грамотно писать: учитель русского об аудиокнигах, языке и ИИ

8 сентября в России отмечают День грамотности. Мы поговорили с учителем русского языка и литературы, директором школы Дмитрием Теклюком о том, почему взрослые все чаще допускают ошибки, нужно ли следить за речью в переписке, может ли искусственный интеллект изменить наше отношение к грамотности и почему грамотный человек может провалить тест по орфографии.