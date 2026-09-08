Можно ли разучиться грамотно писать: учитель русского об аудиокнигах, языке и ИИ

8 сентября в России отмечают День грамотности. Мы поговорили с учителем русского языка и литературы, директором школы Дмитрием Теклюком о том, почему взрослые все чаще допускают ошибки, нужно ли следить за речью в переписке, может ли искусственный интеллект изменить наше отношение к грамотности и почему грамотный человек может провалить тест по орфографии.
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