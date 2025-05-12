Зеленский обратился к Путину за несколько дней до назначенных переговоров

Путин предложил 15 мая провести переговоры в СтамбулеВладимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции 15 мая для проведения переговоров по урегулированию конфликта.
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