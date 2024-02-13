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Бахрейн выдал россиянина, который украл 47 млн руб при незаконном строительстве

Бахрейн выдал россиянина, который украл 47 млн руб при незаконном строительстве

Власти Бахрейна передали россиянина Джамиля Темирханова, который обвиняется в крупномасштабном мошенничестве, связанном с похищением средств дольщиков в размере более 47 миллионов рублей при незаконном строительстве.

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