Прилучный может забрать детей у Муцениеце

У бывших супругов — двое детей: сын Тимофей и дочь Мия Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press В конце апреля Агата Муцениеце похвасталась, что ей удалось добиться повышения алиментов от бывшего мужа, актер Павла Прилучного.
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