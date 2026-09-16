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Актриса из «Места встречи изменить нельзя» Данилова умерла в 70 лет

Актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя», заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет.

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