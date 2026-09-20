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Новости Липецка

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Липчан предупредили об отключении холодной воды 21 сентября

Липчан предупредили об отключении холодной воды 21 сентября

В Липецке 21 сентября из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения ограничат подачу холодной воды по пяти адресам.

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