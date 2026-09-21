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Царьград

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The Sun: В Греции пенсионер умер в драке за шезлонг на пляже

The Sun: В Греции пенсионер умер в драке за шезлонг на пляже

В Греции на пляже Вулиагмени 82-летний мужчина скончался после драки из-за шезлонга. Конфликт с 76-летним отдыхающим обострился, когда тот вместе с 21-летней спутницей напал на пенсионера.

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