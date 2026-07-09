В Запорожской области ликвидировали командира бригады БПЛА ВСУ «Ястребы»

Командира 411-го батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы», которая принимала участие во вторжении в курское приграничье, ликвидировали в зоне боевых действий в Запорожской области, сообщил близкий к российской группировке войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».