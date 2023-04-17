Daily Storm

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«Ъ»: С начала 2023-го года экспорт российского бензина вырос почти на 40%

«Ъ»: С начала 2023-го года экспорт российского бензина вырос почти на 40%

Запасы на нефтебазах превышают два миллиона тоннС начала 2023 года и до середины апреля экспорт российского бензина увеличился на 38%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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