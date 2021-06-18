Жители района Люблино просят Толстого взять под контроль обустройство площадок для воркаута

Ранее во дворах были созданы основы для установки спортивных снарядов Жители нескольких дворов в столичном районе Люблино записали видеообращение к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому по поводу установки воркаут-площадок во дворах.
Ранее во дворах были созданы основы для установки спортивных снарядов Жители нескольких дворов в столичном районе Люблино записали видеообращение к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому по поводу установки воркаут-площадок во дворах.
Свежие комментарии