Вузы Петербурга готовят одних из самых высокооплачиваемых в стране IT-специалистов

В десятку лучших вошли сразу три университета Северной столицы В рейтинг вузов России этого года по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2018–2023 годах, вошли семь вузов из Петербурга, три из них – в десятке лучших, передают в пресс-службе SuperJob.