☝️Тест на возраст Если вам нет сорока и вы не в состоянии простоять на одной ноге 43 секунды, то ваша песенка спета.
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☝️Тест на возраст Если вам нет сорока и вы не в состоянии простоять на одной ноге 43 секунды, то ваша песенка спета.