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Царьград

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Telegram заблокировал 170 504 группы за выходные впервые с 16.09

Telegram заблокировал 170 504 группы за выходные впервые с 16.09

В выходные Telegram заблокировал 170 504 группы и канала. Впервые с 16 сентября число блокировок превысило 100 тысяч в один день.

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