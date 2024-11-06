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Русская весна

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Вице-спикер польского парламента призвал шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер польского парламента призвал шантажировать Украину военной помощью

В польском сейме предложили шантажировать Украину военной помощью — с соответствующей инициативой выступил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак.

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