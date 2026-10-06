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СахПресс

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Снег и ветер с порывами до 35 м/c обрушатся на севере Сахалина

Снег и ветер с порывами до 35 м/c обрушатся на севере Сахалина

Сильный ветер, осадки и мокрый снег ожидаются на севере Сахалина 7–8 октября. В Охинском районе порывы могут достигать 33–35 м/с, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

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