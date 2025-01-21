FT: в Бельгии начали расследование против Apple по делу о «кровавых минералах»

В Бельгии стартовало уголовное расследование, в рамках которого компанию Apple подозревают в покупке полезных ископаемых, поставляемых вооружёнными группировками, сопричастными к жестоким преступлениям на востоке Демократической Республики Конго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии