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FT: в Бельгии начали расследование против Apple по делу о «кровавых минералах»

FT: в Бельгии начали расследование против Apple по делу о «кровавых минералах»

В Бельгии стартовало уголовное расследование, в рамках которого компанию Apple подозревают в покупке полезных ископаемых, поставляемых вооружёнными группировками, сопричастными к жестоким преступлениям на востоке Демократической Республики Конго.

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