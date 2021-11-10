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Казахстан решил оказать военную помощь Киргизии и Таджикистану

Казахстан решил оказать военную помощь Киргизии и Таджикистану

Соглашения, предусматривающие передачу Киргизии и Таджикистану военной помощи в виде спецтехники и боеприпасов, на безвозмездной основе, ратифицировали депутаты парламента Казахстана, 10 ноября во время пленарного заседания парламента страны.

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