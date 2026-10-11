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Царьград

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На Кубани объявлена опасность атаки беспилотников в 11 округах

На Кубани объявлена опасность атаки беспилотников в 11 округах

Вечером 11 октября в 20:20 региональное управление МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников на территории Приморско-Ахтарского, Калининского, Красноармейского, Северского, Славянского и Тимашевского районов, а также Геленджика, Анапы, Новороссийска, Абинского, Крымского и Темрюкского районов.

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