На Кубани объявлена опасность атаки беспилотников в 11 округах

Вечером 11 октября в 20:20 региональное управление МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников на территории Приморско-Ахтарского, Калининского, Красноармейского, Северского, Славянского и Тимашевского районов, а также Геленджика, Анапы, Новороссийска, Абинского, Крымского и Темрюкского районов.
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