Лучших педагогов и воспитателей Уссурийска наградили почетными грамотами и благодарностями

За добросовестный труд, высокие достижения в работе, значимый вклад в воспитание подрастающего поколения почетными грамотами и благодарностями отмечены около 100 педагогических работников и руководителей образовательных организаций Уссурийского городского округа.
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