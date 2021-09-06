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Лучших педагогов и воспитателей Уссурийска наградили почетными грамотами и благодарностями

Лучших педагогов и воспитателей Уссурийска наградили почетными грамотами и благодарностями

За добросовестный труд, высокие достижения в работе, значимый вклад в воспитание подрастающего поколения почетными грамотами и благодарностями отмечены около 100 педагогических работников и руководителей образовательных организаций Уссурийского городского округа.

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