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По итогам первого полугодия объем сданной недвижимости в столичных округах-лидерах составил более 3,1 млн кв. м

По итогам первого полугодия объем сданной недвижимости в столичных округах-лидерах составил более 3,1 млн кв. м

За шесть месяцев 2023 года тройку округов Москвы, лидирующих по объему сданной недвижимости, возглавил Южный административный округ, на втором месте — Троицкий и Новомосковский административные округа, третье место занял Северо-Восточный округ.

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