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Царьград

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В Госдуме рассказали, как мошенники с помощью смс-кодов крадут доступ к банкам

В Госдуме рассказали, как мошенники с помощью смс-кодов крадут доступ к банкам

Настройка сложного и надежного PIN-кода в параметрах телефона — это доступный и действенный метод защиты.

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