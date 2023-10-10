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О символе Z

О символе Z

Народ, тут у нас это, символ Z собираются разжаловать. Не духоскрепный, мол символ, не наш, не рассейский.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Символ зета не нов для обозначения военной операции впервые его применил Гитлер.
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19 час.
василий молостов
&quot;Символ зета не нов для обозначения военной операции впервые его применил Гитлер.&quot;..то бишь-это фашисткая символика..так за это нужно судить..а вот почему звезда не стала таким символом..было-бы логичней..
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16 час.
Владимир Бондаренко
Насколько я помню СВО началась сразу после учений армии, где на технику были нанесены символы Z и О для различия сторон во время учений. При начале СВО части с символикой Z были введены на територию Украины. Части с символикой О остались в тылу. Насколько я помню в районе Харькова были замечены. А дальше пошла &quot;реклама&quot;, которая и переросла в символику СВО.
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2 час.

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