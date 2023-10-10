О символе Z

"Символ зета не нов для обозначения военной операции впервые его применил Гитлер."..то бишь-это фашисткая символика..так за это нужно судить..а вот почему звезда не стала таким символом..было-бы логичней..

Владимир Бондаренко

Насколько я помню СВО началась сразу после учений армии, где на технику были нанесены символы Z и О для различия сторон во время учений. При начале СВО части с символикой Z были введены на територию Украины. Части с символикой О остались в тылу. Насколько я помню в районе Харькова были замечены. А дальше пошла "реклама", которая и переросла в символику СВО.