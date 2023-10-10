Народ, тут у нас это, символ Z собираются разжаловать. Не духоскрепный, мол символ, не наш, не рассейский.
О символе Z
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВФ
Владимир Фердман
Символ зета не нов для обозначения военной операции впервые его применил Гитлер.
Ответить
19 час.
василий молостов
"Символ зета не нов для обозначения военной операции впервые его применил Гитлер."..то бишь-это фашисткая символика..так за это нужно судить..а вот почему звезда не стала таким символом..было-бы логичней..
Ответить
16 час.
Владимир Бондаренко
Насколько я помню СВО началась сразу после учений армии, где на технику были нанесены символы Z и О для различия сторон во время учений. При начале СВО части с символикой Z были введены на територию Украины. Части с символикой О остались в тылу. Насколько я помню в районе Харькова были замечены. А дальше пошла "реклама", которая и переросла в символику СВО.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии