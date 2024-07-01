ЗАГОВОРЕННЫЕ.....

Прочитал залпом.Статья очень хорошая,вот что значит любить и защищать свою Родину! Хочется верить,что эти изверги,у которых нет ни чего святого,не тронули памятник этой хрупкой,но сильной женщине!Честь и хвала и низкий поклон этой матери-героине!

Валерий Каулин

Знал я одного заговорённого. Дядя Яша, водитель в управлении, в котором мой отец работал. Всю войну прошёл, в основном в полковой разведке. Он сам говорил, что его Б-г на ладошке носил всю войну. За всю войну ни одного ранения.