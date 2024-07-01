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ЗАГОВОРЕННЫЕ.....

ЗАГОВОРЕННЫЕ.....

В центре села Бровахи Корсунь-Шевченковского района - величественный памятник Матери. В 1941 году она отправила на фронт десятерых сыновей.

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Комментарии
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виталий панов
Прочитал залпом.Статья очень хорошая,вот что значит любить и защищать свою Родину! Хочется верить,что эти изверги,у которых нет ни чего святого,не тронули памятник этой хрупкой,но сильной женщине!Честь и хвала и низкий поклон этой матери-героине!
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3 час.
Валерий Каулин
Знал я одного заговорённого. Дядя Яша, водитель в управлении, в котором мой отец работал. Всю войну прошёл, в основном в полковой разведке. Он сам говорил, что его Б-г на ладошке носил всю войну. За всю войну ни одного ранения.
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3 час.
Светлана
Низкий поклон всей семье, особенно матери. И Светлая память.
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1 час.

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