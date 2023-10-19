«Коммерсант»: бывший топ-менеджер Роскосмоса Мешков сбежал от ареста за границу

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса», замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова по обвинению в хищении средств.
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