ПИФ могли вложить до 30 млрд рублей в акции новых эмитентов

Суммарные инвестиции паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в акции компаний, осуществивших первичные публичные размещения (IPO) в 2023 — 2024 году, превысили 30 млрд рублей, по оценкам управляющей компании (УК) «Альфа-Капитал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии