“Киберслава” покажут на “Хомяконе” Кинопоиск сообщает: 22 декабря, на Фестив...

“Киберслава” покажут на “Хомяконе”Кинопоиск сообщает: 22 декабря, на Фестивале современной гик-культуры “Хомякон”, будет представлена первая серия “Киберслава” – долгожданного отечественного мультсериала, совместившего стилистику Древней Руси, аниме и жанра киберпанк.
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