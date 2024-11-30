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“Киберслава” покажут на “Хомяконе” Кинопоиск сообщает: 22 декабря, на Фестив...

“Киберслава” покажут на “Хомяконе” Кинопоиск сообщает: 22 декабря, на Фестив...

“Киберслава” покажут на “Хомяконе”Кинопоиск сообщает: 22 декабря, на Фестивале современной гик-культуры “Хомякон”, будет представлена первая серия “Киберслава” – долгожданного отечественного мультсериала, совместившего стилистику Древней Руси, аниме и жанра киберпанк.

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