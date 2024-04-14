Министерство обороны Франции получило оплеуху от Шойгу: российский министр в грубой форме ответил Себастьяну Лекорню

ВГ

Виктор Гутман

"Главной целью со стороны России было донести до Франции, что западные солдаты станут законной мишенью, как только они придут туда, где их не ждут". Донести на русском языке в известных русских выражениях. Позиция и поведение Шойгу в этих переговорах заслуживают одобрения!!!