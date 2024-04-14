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Министерство обороны Франции получило оплеуху от Шойгу: российский министр в грубой форме ответил Себастьяну Лекорню

Министерство обороны Франции получило оплеуху от Шойгу: российский министр в грубой форме ответил Себастьяну Лекорню

3 апреля министры обороны России и Франции провели телефонные переговоры, которые тут же вызвали волну обсуждений в российских и зарубежных СМИ.

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Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
&quot;Главной целью со стороны России было донести до Франции, что западные солдаты станут законной мишенью, как только они придут туда, где их не ждут&quot;. Донести на русском языке в известных русских выражениях. Позиция и поведение Шойгу в этих переговорах заслуживают одобрения!!!
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9 час.
Александр Зиборов
Французские солдаты уже на Украине, пора жёстко реагировать. Иначе их станет больше, а этому примеру последуют и другие страны...
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6 час.
ВР
Виктор Рубцов
еще жестче надо .. когда уже ВПК фРАНЦИИ Станет законной целью ... ?
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50 мин.

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