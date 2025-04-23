Депутат Шеремет — о словах Каллас о Крыме: предательство ценностей демократии

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС никогда не признает российский статус Крыма, является предательством ценностей демократии, заявил депутат Госдумы от полуострова, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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