«Украинцы оказывали на делегатов давление, угрожали санкциями»

В конце прошлой недели Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отклонила предложение о допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах под собственным флагом и гимном.
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