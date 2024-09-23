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«Украинцы оказывали на делегатов давление, угрожали санкциями»

«Украинцы оказывали на делегатов давление, угрожали санкциями»

В конце прошлой недели Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отклонила предложение о допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах под собственным флагом и гимном.

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